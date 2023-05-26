Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдёт в Великих Луках 3 июня

12:56, 26 мая 2023, ПАИ

II Всероссийская массовая велосипедная гонка состоится в Великих Луках. Мероприятие пройдёт 3 июня на базе велоцентра, расположенного в Зелёной зоне, сообщает Luki-News.

Центр подготовки велосипедистов, расположенный в Зелёной зоне Великих Лук, пользуется популярностью среди жителей и гостей города. Летом пространство велоцентра служит для своей основной цели – подготовки велосипедистов.

Вместе с тем велоцентр открыт не только для тренировок и соревнований. Также здесь уникальные трассы для бега и игровые комплексы.

Круглый год площадки доступны любителям для того, чтобы спорт стал массовым, образ жизни здоровым, а отдых активным.