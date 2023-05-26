Фестиваль «Лига будущих чемпионов» пройдёт в Пскове 3-4 июня

14:15, 26 мая 2023, ПАИ

Фестиваль «Лига будущих чемпионов», посвящённый футболу, пройдёт в Пскове в начале лета. Участниками могут стать команды детей 2017, 2016, 2015, 2014 и 2013 годов рождения из разных городов России, сообщается в группе «Футбольная школа «Спартак Юниор» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отметили, что участников соревнований ждут невероятные эмоции, большое количество сюрпризов и много футбола.

Мероприятие продлится два дня, с 3 по 4 июня, на стадионе «Машиностроитель». Узнать все подробности, а также подать заявку на участие можно в группе футбольной школы в соцсети.