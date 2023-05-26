Главный внештатный гериатр Псковской области станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева.
Темы для обсуждения:
- Лекарство от старости.
- Кто такой гериатр?
- Старость настигнет каждого. Как подготовиться?
- Как нужно менять питание с возрастом?
- Чтобы тело не ленилось. Как и чем нагружать?
- Биохакинг. Возможно ли жить вечно?
- Где найти лучшее средство от старости?
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».
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