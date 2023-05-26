Главный внештатный гериатр Псковской области станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:17, 26 мая 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева.

Темы для обсуждения:

Лекарство от старости.

Кто такой гериатр?

Старость настигнет каждого. Как подготовиться?

Как нужно менять питание с возрастом?

Чтобы тело не ленилось. Как и чем нагружать?

Биохакинг. Возможно ли жить вечно?

Где найти лучшее средство от старости?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».