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Общество

Индекс пикника в Псковской области

С наступлением теплого времени года и открытием дачного сезона многие жители Псковской области всё чаще проводят свободное время на природе. В региональном отделении Банка России по просьбе Псковского агентства информации подсчитали индекс пикника.

Используя данные Росстата, эксперты сравнили цены в регионе в апреле этого и прошлого года на классический набор продуктов для отдыха на природе: мясо для шашлыка (свинина), ингредиенты для маринада, включая лук, соль и специи, а также помидоры, свежая зелень, картофель, маринованные овощи, кетчуп, хлеб, минеральная вода и соки. Для выезда на природу псковичи часто используют личный транспорт, поэтому стоимость бензина также была учтена в расчете индекса.

По данным регионального органа статистики, бескостная свинина подешевела на 1,17 % по сравнению с апрелем 2022 года. К снижению цены привели расширение предложения мясного сырья в стране, а также увеличение объемов производства на одном из региональных мясоперерабатывающих предприятий.

Набор ингредиентов для маринада (лук, соль и специи) за год прибавил в цене 5,6 %. Помидоры и свежая зелень подорожали по сравнению с предыдущим годом на 10,6 % и на 15,5 % соответственно. А картофель и маринованные овощи, наоборот, стали дешевле, чем год назад, - на 43,8 % и на 3,4 % соответственно. Цены на овощи чаще меняются под воздействием разовых факторов.

Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки за год выросли на 4,4 %. В то же время темп прироста цен на них в апреле замедлился. Этому способствовало расширение предложения муки и ее удешевление.

Стоимость бензина за год практически не изменилась.

Таким образом, условный индекс пикника (с учетом вклада каждого продукта) в Псковской области в апреле 2023 года составил +1,1 %. Это меньше, чем годовая инфляция в том же месяце в регионе (2 %).

По прогнозу Банка России, с мая, по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета–осени 2022 года, показатель годовой инфляции начнет расти. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5 % в 2023 году, вернется к 4 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем.

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