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Общество

560 псковских выпускников сдали сегодня первый ЕГЭ

Пора сдачи государственных экзаменов началась для выпускников 11-х классов в Псковской области. 560 учащихся школ региона сдали первые экзамены по географии, химии и литературе сегодня, 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Следующая дисциплина, которую сдадут выпускники, – русский язык. Единый государственный экзамен по нему пройдёт 29 мая. 1 июня одиннадцатиклассники пройдут тестирование по математике. 5 июня состоится экзамен по физике и истории, 8 июня – по обществознанию. На проверку знаний школьников по иностранному языку выделено три дня: 13 июня – письменная часть, 16 и 17 июня – устная. Завершится основной период ЕГЭ тестированием по информатике. Его выпускники будут сдавать в течение двух дней – 19 и 20 июня.

На сдачу единого госэкзамена, включая выпускников прошлых лет, зарегистрировались 2 тысячи 878 человек. Для проведения мероприятий в регионе подготовлено 34 площадки, оборудованные системами онлайн-видеонаблюдения.

Напомним, особенность аттестации 2023 года заключается в том, что при проведении ЕГЭ используется технология передачи контрольных измерительных материалов в экзаменационные пункты через интернет по защищенным каналам.

В этом году ЕГЭ сдают почти три тысячи учащихся, из которых более 2,6 тысячи человек – выпускники этого года.

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