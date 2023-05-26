Всемирный день скандинавской ходьбы отметили в Псковской области

18:01, 26 мая 2023, ПАИ

Сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области отметили Всемирный день скандинавской ходьбы. «Не за секундами, а за здоровьем!» — под таким девизом они присоединились к Всероссийской спортивной акции «Шаги здоровья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области.

Совместно с представителями регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» сотрудники отделения отправились в городской дендропарк, чтобы совершить массовый забег со скандинавскими палками.

«Здесь участников ждали волонтёры-медики и инструктор по спортивной скандинавской ходьбе Сергей Кравченко. Если из числа пенсионеров спортсменов в данном виде состязаний организаторы насчитали немало, то среди специалистов Социального фонда спортсменов оказалось не очень много. Мастер-класс именитого псковского тренера им очень пригодился! С большим вниманием его ценные указания выслушали и опытные спортсмены», — отметили в пресс-службе.

Поприветствовала участников мероприятия заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.

«Сегодня в интернете каждые пять минут появляются сообщения о том, как во всех уголках страны к данной акции присоединяются влюбившиеся в этот вид спорта люди. А я вспоминаю тот день, когда впервые в Пскове увидела женщину со скандинавскими палками. Для меня тогда это было диво дивное. А сегодня — обычное дело. Причём очень заразительное! А самое главное — укрепляющее здоровье и приносящее массу удовольствия от свежего воздуха и, конечно же, общения с моими соратниками, которых с каждым днём становится всё больше!» — отметила Светлана Мельничук.

Всем участникам Светлана Мельничук пожелала больших успехов в предстоящем забеге и посоветовала не переусердствовать и не стремиться к высоким результатам, а получить удовольствие и насладиться общением друг с другом.

Спортивный инвентарь для участников акции заранее подготовили волонтёры-медики. Они же подобрали каждому главный инструмент — палки, а затем провели для участников разминку.

«Под зажигательную музыку с широченными улыбками на лицах сотрудники ОСФР ответственно выполняли все упражнения, стараясь не отставать от своих старших наставников — пенсионеров», — уточнили в сообщении.

С тем же настроением участники выстроились и на старте предстоящего забега. Однако обойти в беге на дистанции 550 метров опытных спортсменов «серебряного» возраста сотрудникам регионального отделения фонда не удалось. К финишу пенсионеры пришли первыми.

«А вот получить удовольствие и бесценный опыт вышло! Как, впрочем, и памятные призы — термокружки и кепки», — заключили в пресс-службе.