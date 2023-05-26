Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день скандинавской ходьбы отметили в Псковской области

Сотрудники отделения Социального фонда России по Псковской области отметили Всемирный день скандинавской ходьбы. «Не за секундами, а за здоровьем!» — под таким девизом они присоединились к Всероссийской спортивной акции «Шаги здоровья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ОСФР по Псковской области

Совместно с представителями регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» сотрудники отделения отправились в городской дендропарк, чтобы совершить массовый забег со скандинавскими палками.

«Здесь участников ждали волонтёры-медики и инструктор по спортивной скандинавской ходьбе Сергей Кравченко. Если из числа пенсионеров спортсменов в данном виде состязаний организаторы насчитали немало, то среди специалистов Социального фонда спортсменов оказалось не очень много. Мастер-класс именитого псковского тренера им очень пригодился! С большим вниманием его ценные указания выслушали и опытные спортсмены», — отметили в пресс-службе. 

Поприветствовала участников мероприятия заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук. 

«Сегодня в интернете каждые пять минут появляются сообщения о том, как во всех уголках страны к данной акции присоединяются влюбившиеся в этот вид спорта люди. А я вспоминаю тот день, когда впервые в Пскове увидела женщину со скандинавскими палками. Для меня тогда это было диво дивное. А сегодня — обычное дело. Причём очень заразительное! А самое главное — укрепляющее здоровье и приносящее массу удовольствия от свежего воздуха и, конечно же, общения с моими соратниками, которых с каждым днём становится всё больше!» — отметила Светлана Мельничук.

Всем участникам Светлана Мельничук пожелала больших успехов в предстоящем забеге и посоветовала не переусердствовать и не стремиться к высоким результатам, а получить удовольствие и насладиться общением друг с другом.

Спортивный инвентарь для участников акции заранее подготовили волонтёры-медики. Они же подобрали каждому главный инструмент — палки, а затем провели для участников разминку. 

«Под зажигательную музыку с широченными улыбками на лицах сотрудники ОСФР ответственно выполняли все упражнения, стараясь не отставать от своих старших наставников — пенсионеров», — уточнили в сообщении. 

С тем же настроением участники выстроились и на старте предстоящего забега. Однако обойти в беге на дистанции 550 метров опытных спортсменов «серебряного» возраста сотрудникам регионального отделения фонда не удалось. К финишу пенсионеры пришли первыми. 

«А вот получить удовольствие и бесценный опыт вышло! Как, впрочем, и памятные призы — термокружки и кепки», — заключили в пресс-службе. 

Версия для печати













26 мая 2023

Более 1200 человек сдают ЕГЭ в Пскове в этом году
26 мая 2023

Открыт набор волонтёров на ралли «Уралхим Псков – 2023»

26 мая 2023

На улице Новгородской в Пскове началась укладка асфальта
26 мая 2023

Вице-губернатор поручил увеличить число рабочих для строительства многоквартирного дома в Великолукском районе

26 мая 2023

О специальных врачах для пенсионеров, возрастной депрессии и деменции поговорили на «Серебряном дожде». Главное

26 мая 2023

Движение транспорта ограничат на Рижском проспекте в Пскове с 29 мая по 2 июня
26 мая 2023

Более 260 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде»
26 мая 2023

Рейд по проверке правил перевозки пассажиров прошёл в Изборске

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...