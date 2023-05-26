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Зачем нужны гериатры, рассказала эксперт из Пскова

Зачем нужны гериатры, рассказала главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

На фото Дарья Ульвачева. Фото ПАИ

Специалист уточнила, что гериатры занимаются пациентами старше 60 лет. «Зачастую такие люди нуждаются в особой терапии и подборке каких-либо специальных программ. Врач-гериатр разгружает поликлиники, так как основные пациенты амбулаторного звена – как раз люди после 60. Гериатр может тщательнее изучить пациента и подобрать специфическую терапию. От гериатра не услышишь фразу: «Ну что ж вы хотите – возраст!» – отметила Дарья Ульвачева.

Специалист подчеркнула, что старость – не приговор и не болезнь, а естественное состояние человека. «Да, такие пациенты нуждаются в большем понимании, терпении и времени, поэтому мы ещё немного психологи», – рассказала Дарья Ульвачева.

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