Зачем нужны гериатры, рассказала эксперт из Пскова

15:56, 26 мая 2023, ПАИ

Зачем нужны гериатры, рассказала главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Специалист уточнила, что гериатры занимаются пациентами старше 60 лет. «Зачастую такие люди нуждаются в особой терапии и подборке каких-либо специальных программ. Врач-гериатр разгружает поликлиники, так как основные пациенты амбулаторного звена – как раз люди после 60. Гериатр может тщательнее изучить пациента и подобрать специфическую терапию. От гериатра не услышишь фразу: «Ну что ж вы хотите – возраст!» – отметила Дарья Ульвачева.

Специалист подчеркнула, что старость – не приговор и не болезнь, а естественное состояние человека. «Да, такие пациенты нуждаются в большем понимании, терпении и времени, поэтому мы ещё немного психологи», – рассказала Дарья Ульвачева.