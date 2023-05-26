60 пациентов каждый месяц получают помощь в гериатрическом центре Пскова

16:54, 26 мая 2023, ПАИ

60 пациентов каждый месяц получают помощь в гериатрическом центре Пскова. Об этом главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева рассказала в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В стационаре и амбулаторно мы можем оказать помощь 60 пациентам в месяц. Самому старшему нашему пациенту был 101 год, сейчас у нас лежит бабушка 98 лет», – уточнила врач.

Дарья Ульвачева уточнила, что гериатрический центр работает на базе госпиталя ветеранов в Пскове на Лагерной, 3. «У нас помимо амбулаторного приема есть и койки для стационарного лечения, – рассказала специалист. – Мы очень ждем новых гериатров в регион, прилагаем для этого все усилия. В нескольких районах при поликлиниках открыты кабинеты для гериатров, теперь нужны специалисты. Как минимум региону нужны ещё четыре гериатра».

Врач также добавила, что после записи до собственно приёма у гериатра проходит не более двух недель. Чаще всего в центр обращаются пациенты с патологиями сердечно-сосудистой системы и заболеваниями нервной системы.

«Могу сказать, что стареть в России теперь не страшно, – отметила Дарья Ульвачева. – Мы, кроме прочего, еще учим не бояться стареть, правильно относиться к своему состоянию и болезням».