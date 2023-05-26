Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Движение ограничат на дорогах в Псковской области из-за соревнований по велоспорту

Движение транспортных средств по некоторым автомобильным дорогам ограничат в Псковской области в связи с соревнованиями по велоспорту. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция информирует о введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Порховском, Палкинском, Печорском и Пушкиногорском районах.

  • от а/д «Неелово – Кудина Гора – Печоры км 30+977 до деревни Новый Изборск» км 4+000 – км 12+000 в Печорском – 24, 25 июня и 26 августа 2023 года с 11:00 до 15:00;
  • а/д «Изборск – Палкино – Остров» от деревни Изборск км 0+000 в Печорском районе до км 20+700 в Палкино (пересечение ул. Изборская с ул. Мичурина) в Палкинском районе – 11 июня и 24 сентября 2023 года с 10:30 до 14:00;
  • а/д «Пушкинские Горы – Петровское», «Пушкиногорское шоссе», «Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006», «Новгородская – а/д Пушкинские Горы», «Березовка – Тригорское», «Кокорино – Савкина Гора», «Пушкинские Горы – Носов» в Пушкиногорском районе – 5 июля 2023 года с 10:00 до 13:30.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 мая 2023

О специальных врачах для пенсионеров, возрастной депрессии и деменции поговорили на «Серебряном дожде». Главное

26 мая 2023

Движение транспорта ограничат на Рижском проспекте в Пскове с 29 мая по 2 июня
26 мая 2023

Более 260 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде»
26 мая 2023

Рейд по проверке правил перевозки пассажиров прошёл в Изборске
26 мая 2023

Эксперт: Большинство псковичей – пациентов гериатра находятся в депрессии
26 мая 2023

Игорь Шатурный проконтролировал ход дорожных работ в Великих Луках
26 мая 2023

Международный день соседей отметили в Псковском районе
26 мая 2023

Со Шнуром или без Шнура: готовится к эфиру 114-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...