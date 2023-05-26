Движение ограничат на дорогах в Псковской области из-за соревнований по велоспорту

17:56, 26 мая 2023, ПАИ

Движение транспортных средств по некоторым автомобильным дорогам ограничат в Псковской области в связи с соревнованиями по велоспорту. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция информирует о введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Порховском, Палкинском, Печорском и Пушкиногорском районах.

от а/д «Неелово – Кудина Гора – Печоры км 30+977 до деревни Новый Изборск» км 4+000 – км 12+000 в Печорском – 24, 25 июня и 26 августа 2023 года с 11:00 до 15:00;

а/д «Изборск – Палкино – Остров» от деревни Изборск км 0+000 в Печорском районе до км 20+700 в Палкино (пересечение ул. Изборская с ул. Мичурина) в Палкинском районе – 11 июня и 24 сентября 2023 года с 10:30 до 14:00;

а/д «Пушкинские Горы – Петровское», «Пушкиногорское шоссе», «Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006», «Новгородская – а/д Пушкинские Горы», «Березовка – Тригорское», «Кокорино – Савкина Гора», «Пушкинские Горы – Носов» в Пушкиногорском районе – 5 июля 2023 года с 10:00 до 13:30.

Псковичей просят учесть данную информацию при планировании поездок.