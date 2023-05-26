Большинство псковичей-пациентов гериатра находятся в депрессии – эксперт

17:29, 26 мая 2023, ПАИ

Большинство псковичей-пациентов гериатра находятся в депрессии, констатировала главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Задача гериатра – обеспечит качество жизни пожилого пациента. Чтобы у человека ничего не болело, чтобы не тяготило его состояние. Вообще настрой очень важен, это, пожалуй, самое главное. Но, к сожалению, большая часть наших пациентов находятся в депрессии: их угнетают болезни и недостаток активности», - отметила Дарья Ульвачева.

Эксперт отметила, что для поддержания здорового образа жизни, прежде всего, необходим позитивный настрой по отношению к жизни, нужны обязательные прогулки на свежем воздухе, правильное питание, отсутствие алкоголя и курения.

«Не нужно есть копчёное, солёное, маринованное. Не переедайте. Я вообще на приёме говорю: питайтесь «бедно», то есть попроще. Лучше исключить сосиски, колбаски, сардельки. Пусть порции будут небольшими, но в рационе должно быть и мясо, и молочные продукты, и овощи, и фрукты», - рекомендовала гериатр.