Как избежать деменции, посоветовала псковичам гериатр

17:10, 26 мая 2023, ПАИ

Как избежать деменции, порекомендовала псковичам главный внештатный гериатр Псковской области, заведующая областным гериатрическим центром Дарья Ульвачева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Не надо зацикливаться на чём-то. Пробуйте что-то новое, развивайтесь, читайте книги, смотрите новые фильмы, не бойтесь знакомиться с новыми людьми, совершайте поездки. Нельзя допускать однообразного быта. То же касается не только людей в возрасте, но и молодых людей. У меня бабушка 76 лет сумела разобраться со смартфоном и теперь владеет им лучше, чем я. Она и в соцсетях сидит, и в мессенджерах, и YouTube смотрит», - рассказала Дарья Ульвачева.

Дача, по словам специалиста, тоже может быть отличным вариантом, чтобы разнообразить жизнь. «Тут вот как раз настрой действует, у дачников ведь тоже колени болят, спины болят, но они сумели правильно настроиться», - отметила гериатр.