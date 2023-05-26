Карантин по бешенству отменили в деревнях Опочецкого и Великолукского районов
Карантин по бешенству снят в деревне Григорино Опочецкого района и деревне Пронино Великолукского района, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Специалисты провели необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства. В частности, прошла вакцинация животных, дезинфекция очага, состоялись подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.
По состоянию на 26 мая активными на территории региона остаются три очага по бешенству.
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