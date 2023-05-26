Завод «Титан-Полимер» расширил выпуск БОПЭТ-плёнки

16:57, 26 мая 2023, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» освоил выпуск всех основных толщин на БОПЭТ-плёнке с коронной обработкой, включая самую тонкую. Об этом рассказал коммерческий директор завода Максим Филиппов 25 мая во время телемоста, приуроченного ко Дню химика.

Псковский завод «Титан-Полимер» принял участие в общероссийском марафоне с предприятиями химической промышленности ко Дню химика. Телемост организован Российским союзом химиков, прошёл в формате прямого эфира и объединил ряд предприятий и организаций химического комплекса России и смежных отраслей из Забайкалья, Сибири, Приволжья, Центра и Запада России, в том числе предприятий группы компаний «Титан».

От лица коллектива завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов поздравил представителей химической отрасли России с наступающим профессиональным праздником – Днём химика.

«Хотим пожелать новых свершений, открытий и профессиональных успехов. Успехов в реализации самых сложных задач, выполнения планов, достижения самых амбициозных стратегических целей. А также отдельно хочется пожелать здоровья и благополучия всем тем замечательным людям, на которых держится эта важнейшая для нашей страны отрасль», - сказал он.

«На сегодняшний день наше предприятие работает, набирает производственную мощность, осваивает новые виды продукции. Идет процесс тестирования нашей плёнки в самых разных отраслях», - отметил Максим Филиппов.

«Мы освоили выпуск всех основных толщин на БОПЭТ-пленке с коронной обработкой, включая самую тонкую – 8 мкм, что является подтверждением высоких возможностей нашего оборудования. На ближайшее время запланирован выпуск более сложных пленок: с химическим покрытием и твист-эффектом, включая металлизацию на их основе», - рассказал начальник производства Андрей Пирожков.

«По производимой на сегодня продукции мы достигли всех показателей, заложенных в наших ТУ, которые соответствуют показателям мировых производителей БОПЭТ. А также мы уже получили положительные заключения от производителей изоляционных материалов, которые дополнительно подтвердили соответствие нашей пленки требованиям по пробивному напряжению», - сообщила начальник лаборатории БОПЭТ-пленки завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

Также «Титан-Полимер» во время видеотрансляции показал презентационный ролик о производстве.

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