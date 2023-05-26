Рейд по проверке правил перевозки пассажиров прошёл в Изборске

17:38, 26 мая 2023, ПАИ

Рейд по проверке правил перевозки пассажиров прошёл в Изборске в Печорском районе 26 мая, сообщает газета «Печорская правда».

Также сотрудники совместно с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора проконтролировали правила передвижения и эксплуатации автобусов.

У водителей, вышедших на маршруты или заказных сотрудники ведомства проверяли наличие необходимых документов, а в салонах автобусов уделяли внимание наличию и использованию ремней безопасности.

Всего было проинспектировано 12 автобусов. Сотрудники ГИБДД не выявили ни одного нарушения.