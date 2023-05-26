Рейд по проверке правил перевозки пассажиров прошёл в Изборске
Рейд по проверке правил перевозки пассажиров прошёл в Изборске в Печорском районе 26 мая, сообщает газета «Печорская правда».
Также сотрудники совместно с сотрудниками территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора проконтролировали правила передвижения и эксплуатации автобусов.
У водителей, вышедших на маршруты или заказных сотрудники ведомства проверяли наличие необходимых документов, а в салонах автобусов уделяли внимание наличию и использованию ремней безопасности.
Всего было проинспектировано 12 автобусов. Сотрудники ГИБДД не выявили ни одного нарушения.
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