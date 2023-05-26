Международный день соседей отметили в Псковском районе
Более 100 семей из Пскова и Псковского района приняли участие в Международном дне соседей, который прошёл в сквере около улиц Никольской и Владимирской. Об этом ПАИ сообщили в районной администрации.
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
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Фото: Администрация Псковского района
Дети приняли участие в спортивных играх, эстафетах и конкурсах, а взрослые смотрели выступления артистов Псковского районного центра и активно участвовали в интерактивной программе «Как сделать вместе территорию района лучше».
«Мы надеемся, что такие праздники сделают район дружнее. В этом районе живут люди разного возраста, разных профессий, увлечений, но всех объединяет одно – большая любовь к родному району, своей улице, дому», - отметили в администрации.
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