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Общество

Более 260 псковичей приняли участие в акции «На работе на велосипеде»

Более 260 псковичей приняли участие в акции «На работе на велосипеде», которая прошла в городе 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре. 

Фото ПАИ

В центре отметили, что акция проходит седьмой раз и в этом году акция побила все предыдущие рекорды по количеству участников в два раза – всего зарегистрировалось более 260 человек.

«Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду», – подчеркнули организаторы.

Для того чтобы мотивировать псковичей принять участие в акции, в большинстве районах города располагалось шесть «энергетических точек», на которых участники могли получить раздаточную продукцию от организаторов – наклейку, значок, номерок на велосипед и батончик, а также различные скидки и бонусы от партнёров акции. Кроме того, уже второй год подряд поддерживает мероприятие и Управление МВД России по Псковской области, выдавая светоотражающие фликеры и специально разработанные памятки.

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