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Общество

Игорь Шатурный проконтролировал ход дорожных работ в Великих Луках

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный 26 мая совершил рабочий выезд в Великие Луки для контроля за ходом дорожных работ и реализацией инфраструктурных проектов. В городе его сопровождали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, специалисты правительства региона, представители городского УЖКХ и подрядных организаций. Об этом ПАИ сообщили в администрации города. 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Первым объектом, который посетил Игорь Шатурный, стал перекресток проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Напомним, там была произведена реконструкция с устройством подземных переходов.

«Подрядчик нам обещает, что до конца июня будут выполнены все обязательства и гарантийные работы и объект будет сдан в эксплуатацию», - отметил по итогам посещения данного объекта Игорь Шатурный.

Далее рабочая группа осмотрела ход капитального ремонта участка дороги от перекрестка улицы Металлистов и улицы Антонова до улицы Камышовой, а также улицы Камышовой.

Также внимание уделили ремонту улицы Новосокольнической, где в настоящее время ведётся строительство тротуаров и недостающего наружного освещения. Работы идут по графику, отметили в администрации. 

«Здесь всё планово. Подрядчик обещает, что до начала июля объект будет сдан. Задача такая стоит», - подчеркнул заместитель губернатора.

Игорь Шатурный также отметил, что строительному контролю поставлена задача держать качество работ на особом контроле и постоянно сообщать о недостатках заказчику, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие и реагирование.

«Качество должно быть на высшем уровне. Деньги вкладываются немаленькие, поэтому важно потом не переделывать», - заключил Игорь Шатурный.

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