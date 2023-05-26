Игорь Шатурный проконтролировал ход дорожных работ в Великих Луках

17:26, 26 мая 2023, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный 26 мая совершил рабочий выезд в Великие Луки для контроля за ходом дорожных работ и реализацией инфраструктурных проектов. В городе его сопровождали глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, специалисты правительства региона, представители городского УЖКХ и подрядных организаций. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Первым объектом, который посетил Игорь Шатурный, стал перекресток проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Напомним, там была произведена реконструкция с устройством подземных переходов.

«Подрядчик нам обещает, что до конца июня будут выполнены все обязательства и гарантийные работы и объект будет сдан в эксплуатацию», - отметил по итогам посещения данного объекта Игорь Шатурный.

Далее рабочая группа осмотрела ход капитального ремонта участка дороги от перекрестка улицы Металлистов и улицы Антонова до улицы Камышовой, а также улицы Камышовой.

Также внимание уделили ремонту улицы Новосокольнической, где в настоящее время ведётся строительство тротуаров и недостающего наружного освещения. Работы идут по графику, отметили в администрации.

«Здесь всё планово. Подрядчик обещает, что до начала июля объект будет сдан. Задача такая стоит», - подчеркнул заместитель губернатора.

Игорь Шатурный также отметил, что строительному контролю поставлена задача держать качество работ на особом контроле и постоянно сообщать о недостатках заказчику, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие и реагирование.

«Качество должно быть на высшем уровне. Деньги вкладываются немаленькие, поэтому важно потом не переделывать», - заключил Игорь Шатурный.