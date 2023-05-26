Вандалы сломали скамейки около Вечного огня в Великих Луках
Очередной факт вандализма зафиксировали в Великих Луках 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Специалисты «Зеленхоза» обнаружили несколько сломанных садовых скамеек на набережной реки Ловать недалеко от Вечного огня. Повреждённые объекты были демонтированы и доставлены на базу муниципального предприятия.
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
Управление ЖКХ администрации города обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством.
Администрация Великих Лук попросила местных жителей бережно относиться к муниципальному имуществу, а о любых фактах вандализма сообщать в полицию.