Вандалы сломали скамейки около Вечного огня в Великих Луках

18:38, 26 мая 2023, ПАИ

Очередной факт вандализма зафиксировали в Великих Луках 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Специалисты «Зеленхоза» обнаружили несколько сломанных садовых скамеек на набережной реки Ловать недалеко от Вечного огня. Повреждённые объекты были демонтированы и доставлены на базу муниципального предприятия.



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук



Фото: Администрация Великих Лук







Управление ЖКХ администрации города обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством.

Администрация Великих Лук попросила местных жителей бережно относиться к муниципальному имуществу, а о любых фактах вандализма сообщать в полицию.