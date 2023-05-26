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Общество

Вице-губернатор поручил увеличить число рабочих для строительства многоквартирного дома в Великолукском районе

Заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный посетил Великолукский район с рабочим визитом. Он побывал в деревне Переслегино на месте строительства нового пятиэтажного многоквартирного дома на 75 квартир общей площадью 4 802 квадратных метров. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Фото здесь и далее: газета "Наш путь"

Вице-губернатора сопровождали глава Великолукского района Алексей Кузьмин, председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов и директор подрядной организации ООО «РСУ «Благо» Юрий Михайлов.

В ходе встречи Алексей Кузьмин напомнил, что строительство дома началось в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и комфортная городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в рамках реализации четвертого этапа областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Новое жилье здесь получат 199 граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда. Это дома № 2 и № 3 по улице Луговой в поселке Мелиораторов, № 53 по улице Портовой в деревне Баландино Шелковской волости, а также домов № 26 в деревне Майкино Переслегинской волости и № 3 по улице Школьной в деревне Плаксино Лычевской волости.

«В настоящее время на строительной площадке многоквартирного дома наблюдается значительное отставание от графика производства работ, на сегодняшний день оно составляет порядка двух календарных месяцев», — сообщил Алексей Кузьмин.

По его словам, сейчас на строительной площадке ведутся работы по армированию плиты перекрытия пятого этажа (кровельной), кладка газобетонных блоков на четвертом этаже, завершены предчистовые отделочные работы: оштукатуривание и шпатлевание первого этажа; шпатлевание стен второго этажа, работы по монтажу систем вентиляции и электрики на третьем этаже (первая секция), сантехнические работы в третьей секции первого, второго и третьего этажей, монтаж лестничных маршей.

Алексей Кузьмин отметил, что администрация Великолукского района обратилась в адрес подрядчика об отставании от графика производства работ. Подрядчику было предложено организовать строительный процесс в две смены для ускорения темпов строительства. Подрядчик в свою очередь признал отставание от графика, в тоже время он сообщил, что считает отставание некритичным.

«На строительство этого дома выделены средства из федерального бюджета, — в свою очередь акцентировал внимание Игорь Шатурный, обращаясь к подрядчику. — Затягивать сроки сдачи объекта – значит подводить всю Псковскую область! На стройке нужно работать четко: есть график – ему необходимо следовать, все должно идти своим чередом».

Также вице-губернатор дал поручение докладывать о ходе строительства каждую неделю, кратно увеличить количество людей, задействованных на стройке, и особое внимание уделить качеству работ.

«Я еще раз хочу напомнить: это – национальный проект. Мы не имеем права затягивать с его реализацией, мы должны показать, что способны осваивать выделенные суммы из федерального бюджета. В противном случае мы попросту не сможем участвовать в программе в будущем», — подытожил Игорь Шатурный, добавив, что строительные работы должны быть завершены в срок – 1 сентября 2023 года.

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