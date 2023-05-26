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Общество

Движение транспорта ограничат на Рижском проспекте в Пскове с 29 мая по 2 июня

Движение автотранспорта ограничат напротив дома № 93 на правой полосе Рижского проспекта (при движении от улицы Балтийской к улице Рокоссовского) в Пскове с 29 мая по 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Фото: Дарья Хваткова

Ограничение вводят в связи с монтажем рекламной конструкции.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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