Движение транспорта ограничат на Рижском проспекте в Пскове с 29 мая по 2 июня
Движение автотранспорта ограничат напротив дома № 93 на правой полосе Рижского проспекта (при движении от улицы Балтийской к улице Рокоссовского) в Пскове с 29 мая по 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Ограничение вводят в связи с монтажем рекламной конструкции.
Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 мая 2023
Вице-губернатор поручил увеличить число рабочих для строительства многоквартирного дома в Великолукском районе
26 мая 2023
О специальных врачах для пенсионеров, возрастной депрессии и деменции поговорили на «Серебряном дожде». Главное