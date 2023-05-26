На улице Новгородской в Пскове началась укладка асфальта

19:30, 26 мая 2023, ПАИ

К укладке асфальта приступили на улице Новгородской в Любятово сегодня, 26 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«В этом году в ремонте две улицы в микрорайоне Любятово. На одной из них – улице Новгородской – уже вовсю идут дорожные работы. Сегодня приступили к укладке асфальта. Начали с проезда к городской ГИБДД. А с завтрашнего дня будут асфальтировать саму улицу – от Зонального шоссе до Николая Васильева», - отметил Борис Елкин.

По его словам, самое важное, что вдоль Новгородской появится тротуар. «Местами он повторяет народные тропы. Новая пешеходная дорожка протянется до Зонального шоссе, и дети смогут безопасно ходить в школу. С этой же целью в 2021 году мы поставили вдоль дороги освещение», - подчеркнул глава города.

Он подчеркнул, что скоро дорожники выйдут и на улицу Николая Васильева. «Этот объект поделен на два участка: от Льва Толстого до ж/д переезда и от переезда до выезда из города. Работы распределены на два года», - заключил Борис Елкин.