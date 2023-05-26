Более 1200 человек сдают ЕГЭ в Пскове в этом году

20:13, 26 мая 2023, ПАИ

Единый государственный экзамен для одиннадцатиклассников сдадут в Пскове 1231 человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 26 мая, экзамены в Псковской области сдали по следующим дисциплинам: география, литература, химия.

Основной период ЕГЭ будет идти до 20 июня включительно. Экзамен по русскому языку пройдет 29 мая, по математике (базовой и профильной) – 1 июня, по истории и физике – 5 июня, по обществознанию – 8 июня, по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») и биологии – 13 июня, по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 16 и 17 июня, по информатике – 19 и 20 июня.

На территории города Пскова пункты проведения организованы в семи образовательных организациях:

- Лицей № 4 «Многопрофильный»;

- Гуманитарный лицей;

- Средняя общеобразовательная школа №18;

- Естественно-математический лицей №20;

- Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №23;

- Средняя общеобразовательная школа №24;

- Вечерняя(сменная) общеобразовательная школа №1.

В Пскове самые популярные предметы ЕГЭ по выбору: обществознание – 649 человек, физика – 253 человека, история – 242 человека, биология – 233 человека, информатика (компьютерный ЕГЭ - КЕГЭ) – 217 человек, английский язык – 200 человек. Самые малочисленные экзамены: география – 39 человек, немецкий язык – 8 человек, французский язык – не выбрал ни один учащийся.