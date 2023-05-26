День российского предпринимательства отметили в Пскове

20:38, 26 мая 2023, ПАИ

Мероприятия, посвящённые Дню российского предпринимательства, прошли в Пскове 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Членов Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» поприветствовал заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов. Почётные грамоты и дипломы получили 17 участников союза, его новым 16 резидентам вручили членские билеты.

Также в Псковском бизнес-инкубаторе прошёл круглый стол. «Нам хотелось бы, чтобы вы не забывали обращаться к администрации за мерами социальной поддержки. Это очень важно, ведь многие предприниматели могут не знать о возможных грантах и субсидиях. Мы убедились в этом, общаясь напрямую с населением. В бизнес-инкубаторе есть интересные резиденты, которых мы хотели бы пригласить поучаствовать в социальной жизни города», — отметил Андрей Ульянов.

Участники подвели итоги года, поделились своим опытом сотрудничества с бизнес-инкубатором, резидентов наградили благодарственными письмами.

Завершился день ремесленными мастер-классами по ткачеству, керамике и набойке по ткани.