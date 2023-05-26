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Общество

Детский стоматолог проведёт осмотр пациентов 31 мая в Пскове

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Профилактические стоматологические осмотры детей будут организованы в отделении детской стоматологии по адресу Псков, Сиреневый бульвар, 9, кабинет № 21 в преддверии Дня защиты детей, сообщает телеграм-канал комитета по здравоохранению Псковской области.

31 мая с 08:00 до 20:00 в кабинете № 21 врач-стоматолог будет проводить осмотры в порядке очереди после оформления документов в регистратуре учреждения.

В этот же день Великолукская стоматологическая поликлиника проведёт акцию «Мой лучший друг — зубная щётка!». Мероприятие пройдёт на базе детских садов № 22 «Сказка» и № 8 «Лучик». Детские стоматологи проведут обучающий урок-интерактив, оздоровительную минутку, покажут мультики «Зубное королевство» и «Зубные защитники», а потом закрепят с детьми новые знания и вручат дипломы здоровья зубов.

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