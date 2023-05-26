Минюст включил в список иноагентов солиста группы «Би-2»

21:44, 26 мая 2023, ПАИ

Министерство юстиции включило солиста группы «Би-2» Леву (Егора Бортника) в реестр иноагентов, сообщает РИА Новости.

В этот перечень также попали Магомед Гаджиев, Ирина Аллеман, Владислав Иноземцев, Сергей Чернышов, Александра Архипова, Александр Габуев, Анна Пшеничная, Ольга Цуканова.

Ведомство внесло в список иностранных агентов две организации — объединение «Общенародный Союз Возрождения России», а также общественное движение «Совет матерей и жён».