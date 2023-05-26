Минюст включил в список иноагентов солиста группы «Би-2»
Министерство юстиции включило солиста группы «Би-2» Леву (Егора Бортника) в реестр иноагентов, сообщает РИА Новости.
В этот перечень также попали Магомед Гаджиев, Ирина Аллеман, Владислав Иноземцев, Сергей Чернышов, Александра Архипова, Александр Габуев, Анна Пшеничная, Ольга Цуканова.
Ведомство внесло в список иностранных агентов две организации — объединение «Общенародный Союз Возрождения России», а также общественное движение «Совет матерей и жён».
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