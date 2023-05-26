Сотрудники Госавтоинспекции задержали браконьеров из Себежского района

22:24, 26 мая 2023, ПАИ

Автомобиль с мясом диких животных из Себежского района был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на трассе в Санкт-Петербург, сообщается в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению специалистов охотнадзора и ветеринарной службы, в багажнике перевозилось охлаждëнное мясо двух лосей, одной косули и одного кабана, каких-либо документов о транспортировке мяса из Себежа в Санкт-Петербург не имелось.

По данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ.