Сотрудники Госавтоинспекции задержали браконьеров из Себежского района
Автомобиль с мясом диких животных из Себежского района был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на трассе в Санкт-Петербург, сообщается в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».
По мнению специалистов охотнадзора и ветеринарной службы, в багажнике перевозилось охлаждëнное мясо двух лосей, одной косули и одного кабана, каких-либо документов о транспортировке мяса из Себежа в Санкт-Петербург не имелось.
По данному факту проводится проверка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ.
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