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Общество

Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове завтра

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Последние приготовления к гастрофестивалю «Моя еда» идут в парке Строителей в Пскове, сообщает в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Уже завтра в 12 утра в парке Строителей соберутся лучшие повара Пскова. Будет очень вкусно, весело и познавательно! До встречи на фестивале», — написал Борис Елкин.

Напомним, что на площадке будет работать ярмарка продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальной кухни народов, проживающих в Псковской области.

В ярмарке могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, самозанятые, физические лица. Участие в ярмарке бесплатное.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 18:00.

Заявку для участия в ярмарке с приложением необходимых документов можно подать:

– в письменной форме по адресу: 180007, Псков, улица Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;

– в сканированном виде на адрес электронной почты организатора ярмарки: info@tkd-pskov.ru.

Подробности здесь.

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