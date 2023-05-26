Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове завтра

23:11, 26 мая 2023, ПАИ

Последние приготовления к гастрофестивалю «Моя еда» идут в парке Строителей в Пскове, сообщает в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Уже завтра в 12 утра в парке Строителей соберутся лучшие повара Пскова. Будет очень вкусно, весело и познавательно! До встречи на фестивале», — написал Борис Елкин.

Напомним, что на площадке будет работать ярмарка продовольственных товаров собственного производства по рецептам национальной кухни народов, проживающих в Псковской области.

В ярмарке могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, самозанятые, физические лица. Участие в ярмарке бесплатное.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 18:00.

Заявку для участия в ярмарке с приложением необходимых документов можно подать:

– в письменной форме по адресу: 180007, Псков, улица Конная, 2, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»;

– в сканированном виде на адрес электронной почты организатора ярмарки: info@tkd-pskov.ru.

Подробности здесь.