Митрополит Тихон посетил концерт ко Дню славянской письменности на Красной площади

23:31, 26 мая 2023, ПАИ

Патриарх Кирилл и митрополит Тихон посетили торжественный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

По традиции большой праздничный концерт в этот день был организован на Красной площади.

Организаторами мероприятия выступили Правительство Российской Федерации, Русская православная церковь, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Москвы, ФГБУК «Росконцерт».