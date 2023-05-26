Митрополит Тихон посетил концерт ко Дню славянской письменности на Красной площади
Патриарх Кирилл и митрополит Тихон посетили торжественный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».
По традиции большой праздничный концерт в этот день был организован на Красной площади.
Организаторами мероприятия выступили Правительство Российской Федерации, Русская православная церковь, Министерство культуры Российской Федерации, правительство Москвы, ФГБУК «Росконцерт».
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