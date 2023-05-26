Два человека пострадали в результате ДТП в Пыталовском районе
Два человека пострадали в результате ДТП в Пыталовском районе возле деревни Темери.
Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В результате ДТП пострадали два человека.
Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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