Два человека пострадали в результате ДТП в Пыталовском районе

23:44, 26 мая 2023, ПАИ

Два человека пострадали в результате ДТП в Пыталовском районе возле деревни Темери.

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В результате ДТП пострадали два человека.

Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос об их госпитализации.

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На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.