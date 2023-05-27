Общероссийский день библиотек отмечается сегодня

09:04, 27 мая 2023, ПАИ

Общероссийский день библиотек отмечается ежегодно 27 мая. Этот день по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей, пишет calend.ru.

Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве, затем появились монастырские библиотеки, где к концу XVI века было сосредоточено около 37 % всего книжного фонда страны, составлявшего 260–350 тысяч экземпляров. С середины XVII века стали формироваться первые библиотеки светского характера — царских приказов.

Одна из главных задач сегодняшнего праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи с этим в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.