Чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора официально открыт в Печорском районе
Пятый чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области официально открыты в Печорском районе, сообщает корреспондент ПАИ.
На открытии прозвучали гимны России и Белоруссии.
«Добрый день уважаемые участники. Рады вас приветствовать на площадке. Хочу пожелать вам удачи от себя и всего судейского коллектива, показать наилучшие результаты и прежде всего поделиться опытом, который у каждого из вас есть», — сказал главный судья Валерий Емцев.
После Валерий Емцев попросил старших в команде и старших судей развести участников по местам проведения соревнований.
Напомним, что вчера 120 старшеклассников из Псковской области стали участниками модуля регионального МЧС в рамках пятого открытого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора.
Чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора официально открыт в Печорском районе