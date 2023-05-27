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Чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора официально открыт в Печорском районе

Пятый чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области официально открыты в Печорском районе, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

На открытии прозвучали гимны России и Белоруссии.

«Добрый день уважаемые участники. Рады вас приветствовать на площадке. Хочу пожелать вам удачи от себя и всего судейского коллектива, показать наилучшие результаты и прежде всего поделиться опытом, который у каждого из вас есть», — сказал главный судья Валерий Емцев.

После Валерий Емцев попросил старших в команде и старших судей развести участников по местам проведения соревнований.

Напомним, что вчера 120 старшеклассников из Псковской области стали участниками модуля регионального МЧС в рамках пятого открытого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора. 

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