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Общество

Врач рассказала, как снизить тягу к вредным сладостям

Обычно люди «срываются» на сладкое, когда организму не хватает питательных веществ. Поэтому сначала важно определить, насколько полон и разнообразен рацион человека. В нём должно быть достаточное количество веществ, которые позволяют оставаться сытым надолго. Ведь именно отказ от них заставляет организм требовать сладкого. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам эксперта, в первую очередь, чтобы снизить тягу к сладкому, в рационе должно присутствовать достаточное количество углеводов, в основном сложных – цельнозерновых продуктов, круп длительной варки. Важно, чтобы присутствовала клетчатка – это овощи и фрукты.

«Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, – это белковая пища – мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы. Также в меню обязательно должны быть полезные жиры – морские сорта рыбы, авокадо, различные растительные масла», – рекомендовала Екатерина Кашух.

Также она напомнила, что категорические запреты сладкого приведут к срывам. Чтобы прекратить хотеть есть сладкое, нужно перестать себе его запрещать. Можно попробовать заменить вредные промышленные сладости, содержащие большое количество сахара и искусственных добавок, более полезными, например тёмным шоколадом, домашними десертами.

«Стоит задуматься и о том, чем вызвано переедание. Нередко вредными сладостями заедают стресс, вознаграждают себя за успехи, используют как утешение при неудачах или как единственный способ разнообразить скучные монотонные будни. В этих случаях нужно задаться вопросом не как перестать есть вредное сладкое, а что изменить в своей жизни, чтобы сладости не были основным поводом для радости или способом расслабиться», – сообщила кандидат наук.

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