Несколько дорог перекроют в Псковской области из-за чемпионата России по ралли

12:00, 27 мая 2023, ПАИ

В связи с проведением чемпионата России по ралли вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в ряде районов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция информирует о введении временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Палкинском и Печорском районах в связи с проведением третьего этапа чемпионата России «Уралхим Псков – 2023»:

– а/д Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Горбунова Гора до деревни Качаново Палкинского района — 28 мая с 10:30 до 13:20 и с 14:50 до 17:40;

– а/д Качаново – Луг – Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района — 28 мая с 10:30 до 13:20 и с 14:50 до 17:40;

– а/д Железово – Лавры от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района — 28 мая с 09:40 до 12:30 и с 13:05 до 16:55;

– а/д Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Лавры до деревни Ботвино Печорского района — 28 мая с 09:40 до 12:55 и с 13:05 до 16:55;

– а/д Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост Печорского района — 27 мая с 15:55 до 18:45;

– а/д Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок от деревни Ботвино до деревни Юшково Печорского района — 27 мая с 15:25 до 18:15;

– а/д Симоняты – Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (км 54 + 661) от деревни Козлы до деревни Качаново Печорского района — 27 мая с 15:25 до 18:15.

Обеспечивает временное прекращение движения Федерация автоспорта Псковской области. Организатор соревнований — президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, контактный телефон — 8-911-378-05-81.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» — отмечается в сообщении.