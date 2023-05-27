Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов библиотечной сферы Псковской области

12:17, 27 мая 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов библиотечной сферы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Во все времена книги были источником знаний, опыта и мудрости. Даже сегодня, в век цифровой и общедоступной информации, печатные издания продолжают играть важную роль в нашей жизни. Книги сопровождают нас практически с рождения: от сказок, которые нам читали родители перед сном, и букварей до серьёзных научных трудов, профессиональных изданий и художественной литературы. Во многом именно книги помогают нам сформироваться как личности и постоянно развиваться», — отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что, как и много веков назад, библиотеки остаются уникальным вместилищем тысяч и миллионов книг, которые хранят знания человечества от первых летописей до последних научных достижений. И доступ к ним может получить любой человек — достаточно прийти в библиотеку и оформить читательский билет.

«Сегодня библиотеки стремительно развиваются и модернизируются, чтобы быть современными и соответствовать запросам людей. В этом нам помогает нацпроект «Культура», благодаря которому в регионе появилось 12 модельных библиотек, которые стали настоящими центрами культуры, творчества и встреч интересных людей», — уточнил губернатор.

Он добавил, что любая библиотека живёт и процветает, пока там работают неравнодушные люди, которые горят делом просветительства.

«Вы помогаете сохранять богатое историческое наследие Псковской земли, воспитываете у молодёжи лучшие нравственные качества. Спасибо за ваш труд и преданность любимому делу! Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих свершений и благодарных читателей», — заключил Михаил Ведерников.