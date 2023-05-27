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Общество

Лучших педагогов дополнительного образования определили в Псковской области

Итоги областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства среди работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Первое место в конкурсе заняла педагог дополнительного образования детей и взрослых Дома детского творчества в Острове Анастасия Дробышева. Также победителями конкурса стали педагог дополнительного образования Дома детского творчества имени Александра Матросова в Великих Луках Артём Баринов и педагог дополнительного образования Центра образования Опочецкого района Марина Алексеева.

Отметим, что на протяжении трёх дней участники конкурса проходили групповые и индивидуальные испытания, делились своим профессиональным опытом. Всего в конкурсе приняли участие 12 специалистов, которые представили учреждения дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, Бежаниц, Струг Красных, Порхова, Новосокольников, Невеля, Пустошки.

Теперь победитель областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» Анастасия Дробышева представит Псковскую область в финале всероссийского конкурса.

Добавим, что в рамках торжественного закрытия областного этапа конкурса на площадке гимназии № 29 Пскова с творческими номерами выступил хореографический ансамбль «Русские Узоры».

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