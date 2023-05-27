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Общество

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в Пскове

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей Пскова сегодня, 27 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Семейное мероприятие посвящено традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории Псковской области. Все желающие могут попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето. Мастер-классы по приготовлению костыбая, форшмака и хумуса, долмы и шашлыка, хинкали и сыра проводят шеф-повара ресторанов города.

Фото: здесь и далее корреспондент ПАИ

Программу праздника продолжат выступления музыкально-хореографических ансамблей Псковской области. Танцы, упражнения с клинковым оружием и песни исполнит казачий ансамбль «Златница». Состоится конкурс среди хореографических коллективов «Мир тебе, мир дому твоему».

А с 15:30 до 17:00 организаторы подготовили игровую программу для детей «Игры нашего двора». Поиграть в путаницу, «ручеек, салки, игры со скакалкой или даже в футбол вениками смогут дети во время праздника.

Всё это время на площадке парка Строителей работает ярмарка продуктов питания и непродовольственных товаров, фудкорт.

Организаторами фестиваля выступают Театрально-концертная дирекция Псковской области, ПРОМО «Равные возможности» при поддержке правительства Псковской области и регионального комитета по культуре.

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