Победителей конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД

14:40, 27 мая 2023, ПАИ

Региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников штабных подразделений на звание «Лучший по профессии» завершился в УМВД России по Псковской области. Он проходил с 25 по 26 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Конкурсанты прошли испытания по правовой, специальной и физической подготовке. Посоревновались на выносливость, скорость и практическое применение приемов борьбы, кроме того участники состязались в меткости при стрельбе из табельного оружия и знании материальной части табельного оружия, мер безопасности и правил применения огнестрельного оружия.

По итогам проведения конкурсных испытаний места распределились следующим образом:

– победу в конкурсе одержала подполковник внутренней службы Ольга Мельникова – начальник штаба ОМВД России по Порховскому району

– второе место заняла лейтенант внутренней службы Дарья Манукян – старший инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба ОМВД России по Псковскому району

– третье место заняла подполковник внутренней службы Наталья Каменцева – начальник штаба МО МВД России «Великолукский»

Финалисты конкурса награждены дипломами первой, второй и третьей степени, а победителю вручен ценный подарок.