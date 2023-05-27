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Общество

Победителей конкурса «Лучший по профессии» определили в Псковском УМВД

Региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников штабных подразделений на звание «Лучший по профессии» завершился в УМВД России по Псковской области. Он проходил с 25 по 26 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Конкурсанты прошли испытания по правовой, специальной и физической подготовке. Посоревновались на выносливость, скорость и практическое применение приемов борьбы, кроме того участники состязались в меткости при стрельбе из табельного оружия и знании материальной части табельного оружия, мер безопасности и правил применения огнестрельного оружия.

По итогам проведения конкурсных испытаний места распределились следующим образом:

– победу в конкурсе одержала подполковник внутренней службы Ольга Мельникова – начальник штаба ОМВД России по Порховскому району

– второе место заняла лейтенант внутренней службы Дарья Манукян – старший инспектор группы анализа, планирования и контроля штаба ОМВД России по Псковскому району

– третье место заняла подполковник внутренней службы Наталья Каменцева – начальник штаба МО МВД России «Великолукский»

Финалисты конкурса награждены дипломами первой, второй и третьей степени, а победителю вручен ценный подарок.

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