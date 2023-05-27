Псковские библиотекари протестировали нейросеть на знание литературы

16:05, 27 мая 2023, ПАИ

Игру с использованием искусственного интеллекта придумали для своих читателей псковские библиотекари в Общероссийский день библиотек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Они попробовали проиллюстрировать с помощью телеграм-бота kandinskiy2.1 названия всем известных произведений русской классики и предложили своим читателям угадать, какие именно.

Однако для игры были выбраны такие визуальные произведения искусственного интеллекта, которые, как считают библиотекари, легко считываются живым мозгом. Поиграть в эту игру можно в группе «Библиотеки города Пскова» или «Время читать» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что нейросеть нарисовала читателей псковской библиотеки.