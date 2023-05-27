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Общество

Ответы на актуальные вопросы по ЕНС дадут налоговики на онлайн-вебинарах

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам нюансы Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, ближайшие вебинары на тему ЕНС пройдут в конце мая – начале июня 2023 года. В рамках онлайн-встреч с налогоплательщиками налоговики расскажут об изменение порядка и сроков уплаты обязательных платежей и ответят на самые распространенные вопросы, возникающие в связи с введением единого налогового счета.

Подключиться к вебинарам можно по ссылкам:

- 29 мая 2023 года: https://w.sbis.ru/webinar/918cde78-6009-4dd5-8349-3719e92e2721

- 1 июня 2023 года: https://w.sbis.ru/webinar/8b225e67-2039-4232-824f-64718f8cc26b

Начало вебинаров в 11:00.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn60/about_fts/seminars_plans/13305171/

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