Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 29 мая 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 29 мая.

В каком формате проходит ЕГЭ в этом году, какие появились изменения в экзаменах и как пройдут этим летом выпускные вечера, ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Какие изменения ждут псковский аэропорт, сложно ли сейчас купить билеты на юг, какие маршруты сегодня самые популярные – об этом и в целом о развитии авиасообщения в регионе ведущие поговорят с гендиректором международного аэропорта имени княгини Ольги Артёмом Тарасовым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».