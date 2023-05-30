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Общество

В России планируют подключить сотовые телефоны к спутникам

Российские пользователи мобильных телефонов смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет никакой сотовой связи, — общаться им позволят специальные спутники связи. Об этом говорится в проекте стратегии развития телеком-отрасли РФ до 2035 года, с которым ознакомились «Известия». Сотово-спутниковая связь должна решить проблемы с коммуникациями в регионах Крайнего Севера, на автотрассах и в удаленных населенных пунктах.

Фото: ПАИ

К 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы: над документом Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В проекте также сказано, что к 2035 году на базе этой группировки будет создана гибридная система связи, покрывающая всю страну интернетом и резервирующая телевещание. Эти услуги будут доступны там, где сейчас ими зачастую пользоваться невозможно, — на автотрассах, в арктической зоне, на Северном морском пути.

Низкоорбитальные спутники и гибридные сети крайне важны для России — они помогут обеспечить связь на Севере, в отдаленных населенных пунктах: мест, куда пока не дошла ни фиксированная, ни сотовая связь, еще много, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Потенциальная аудитория подобных систем — миллионы, уверен он. Правда, всё зависит от того, сколько будет стоить смартфон, поддерживающий сотово-спутниковую связь, добавляет эксперт.

«Как показывает опыт, технические проблемы разрешимы. В конце 1990-х годов на одну спутниковую тарелку огромных размеров можно было принять не более двух десятков спутниковых телеканалов — а теперь небольшая антенна, умещающаяся на балконе, может принимать сотни программ. А современный мобильный интернет гораздо быстрее проводного, который был доступен еще 20 лет назад», — отмечает Денис Кусков.

Для участников рынка рекламы и медиа появление доступа в интернет на всей территории России может обернуться заметным расширением охвата коммуникационных кампаний, считает главный редактор портала AdPass, посвященного маркетингу и рекламе, Тимур Бордюг.

«100-процентная доступность интернета в стране — это возможность для рекламодателей показывать свою рекламу всем тем россиянам, которые сегодня выпадают из коммуникационного поля в силу чисто технологических причин, например, находятся в труднодоступной местности без доступа к сети», — отмечает эксперт.

Ошибкой было бы думать, что те, кто сегодня не может выйти в интернет, сплошь неплатежеспособны и не представляют интереса для брендов — тех же вахтовиков на Крайнем Севере можно смело отнести к активной и платежеспособной аудитории, замечает Тимур Бордюг.

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