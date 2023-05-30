Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Атлантические циклоны принесут дожди на Северо-Запад России

Атлантические циклоны принесут дожди на Северо-Запад России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

«На территорию Северо-Запада атлантические циклоны будут нести насыщенный морской влагой воздух, поэтому здесь время от времени пройдут дожди», – прогнозируют синоптики.

Преобладающая дневная температура от +13 до +18 градусов, на севере – от +8 до +13. В последние дни на 2-3 градуса прохладнее.

В Центральной России в понедельник-вторник благодаря антициклону солнечно, а воздух прогреется от +21 до +26 градусов. «Со среды в регион прорвутся поля фронтальной облачности и под аккомпанемент дождей показания термометров понизятся до +17…+22 градусов», – уточнили синоптики.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут ливневые дожди. Днём – от +15 до +18 градусов, в последние дни недели – на 2-3 градуса прохладнее.

В Москве в начале недели солнечно и тепло: после полудня – от +21 до +24. Но со среды в столице ожидаются кратковременные дожди, так что температура понизится до +18…+21 градуса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Лучших библиотекарей Печорского района наградили грамотами
30 мая 2023

Две ученицы из Островского района стали призёрами интеллектуального конкурса
30 мая 2023

Велосипедисты состязались на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Великих Луках
30 мая 2023

Дорожки и песчаное покрытие обустроят на двух площадках в Пскове
30 мая 2023

Пятиклассники Бежаницкой школы сходили в поход на Богдановский пруд

30 мая 2023

Фасад исторического здания отремонтируют в Печорах

30 мая 2023

Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных

30 мая 2023

Фирдус Алиев – о Михаиле Ведерникове: Кандидат обладает одним из высочайших рейтингов среди губернаторов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...