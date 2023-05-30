Атлантические циклоны принесут дожди на Северо-Запад России

08:49, 29 мая 2023, ПАИ

Атлантические циклоны принесут дожди на Северо-Запад России на этой неделе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На территорию Северо-Запада атлантические циклоны будут нести насыщенный морской влагой воздух, поэтому здесь время от времени пройдут дожди», – прогнозируют синоптики.

Преобладающая дневная температура от +13 до +18 градусов, на севере – от +8 до +13. В последние дни на 2-3 градуса прохладнее.

В Центральной России в понедельник-вторник благодаря антициклону солнечно, а воздух прогреется от +21 до +26 градусов. «Со среды в регион прорвутся поля фронтальной облачности и под аккомпанемент дождей показания термометров понизятся до +17…+22 градусов», – уточнили синоптики.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут ливневые дожди. Днём – от +15 до +18 градусов, в последние дни недели – на 2-3 градуса прохладнее.

В Москве в начале недели солнечно и тепло: после полудня – от +21 до +24. Но со среды в столице ожидаются кратковременные дожди, так что температура понизится до +18…+21 градуса.