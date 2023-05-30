Движение по участку улицы Труда ограничат в Пскове с 31 мая
Ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Текстильной до улицы Звёздной в Пскове стартует 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звёздной при движении из центра города. Перекрывать дорогу будут по полосам попеременно.
Подрядная организация проведёт фрезерование изношенного покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.
Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 мая 2023
Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных