Движение по участку улицы Труда ограничат в Пскове с 31 мая

09:53, 29 мая 2023, ПАИ

Ремонт проезжей части улицы Труда от улицы Текстильной до улицы Звёздной в Пскове стартует 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звёздной при движении из центра города. Перекрывать дорогу будут по полосам попеременно.

Подрядная организация проведёт фрезерование изношенного покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.