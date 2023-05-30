Поэты и барды выступят на пушкинском вечере в Пскове

13:33, 29 мая 2023, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на литературно-художественный вечер, посвящённый празднованию Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятие пройдёт 2 июня при участии псковских писателей и почётных гостей. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Мероприятие пройдёт в Псковской универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Начало в 17:00. Вход свободный.

В вечере примут участие заслуженный работник культуры РФ и заслуженный деятель искусств Карелии Николай Мишуков, заслуженный артист России Виктор Яковлев, поэты и барды Пскова, а также гости праздника.

Организаторами выступят Псковское региональное отделение Союза писателей России и Псковская универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.