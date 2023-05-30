Псковичка украла забытый в магазине телефон и сдала в ломбард

18:37, 29 мая 2023, ПАИ

Псковичку могут привлечь к уголовной ответственности за кражу забытого в магазине мобильного телефона. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в апреле 2023 года сотрудница магазина обнаружила забытый в продуктовой корзине мобильный телефон. Женщина решила не сообщать о найденном чужом имуществе и забрала телефон себе, спрятав его в карман. Телефон она в дальнейшем продала в ломбард. Теперь ей грозит наказание по части 1 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.