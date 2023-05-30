Псковичка украла забытый в магазине телефон и сдала в ломбард
Псковичку могут привлечь к уголовной ответственности за кражу забытого в магазине мобильного телефона. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Установлено, что в апреле 2023 года сотрудница магазина обнаружила забытый в продуктовой корзине мобильный телефон. Женщина решила не сообщать о найденном чужом имуществе и забрала телефон себе, спрятав его в карман. Телефон она в дальнейшем продала в ломбард. Теперь ей грозит наказание по части 1 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 мая 2023
Выставка столярных инструментов из музейного фонда представлена в администрации Струг Красных