Ремонт в отделении сосудистой хирургии Псковской областной больницы завершился
Завершился ремонт в отделении сосудистой хирургии Псковской областной клинической больницы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров.
«Ремонт был ориентирован на то, чтобы сделать комфортным пребывание пациентов. Проводился косметический ремонт, устанавливались системы индивидуального вызова медицинского персонала, индивидуальные светильники», – рассказал Евгений Панфёров.
Также в отделении провели ремонт окон, полов, потолков и освещения, заменили инженерные коммуникации, касающиеся сантехники.
«В данном отделении выполняются очень серьёзные операции. Это единственное отделение в Псковской области, которое выполняет такие операции. Очень серьёзное направление, которое спасает жизни людей. Цель ремонт была одна – обеспечение комфортного пребывания пациентов», – заключил собеседник ПАИ.