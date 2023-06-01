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Общество

Ремонт в отделении сосудистой хирургии Псковской областной больницы завершился

Завершился ремонт в отделении сосудистой хирургии Псковской областной клинической больницы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил главный врач медучреждения Евгений Панфёров.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Ремонт был ориентирован на то, чтобы сделать комфортным пребывание пациентов. Проводился косметический ремонт, устанавливались системы индивидуального вызова медицинского персонала, индивидуальные светильники», – рассказал Евгений Панфёров.

Также в отделении провели ремонт окон, полов, потолков и освещения, заменили инженерные коммуникации, касающиеся сантехники.

«В данном отделении выполняются очень серьёзные операции. Это единственное отделение в Псковской области, которое выполняет такие операции. Очень серьёзное направление, которое спасает жизни людей. Цель ремонт была одна – обеспечение комфортного пребывания пациентов», – заключил собеседник ПАИ.

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