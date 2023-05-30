Ещё более 1,5 млн рублей отдали псковичи мошенникам

11:31, 29 мая 2023, ПАИ

Злоумышленники обманным путём завладели деньгами жителей Пскова, Великих Лук, Острова, Великолукского и Себежского районов на общую сумму более полутора миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По телефону незнакомцы представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под выдуманными предлогами предотвращения незаконных попыток оформления кредитов, несанкционированного снятия денежных средств с банковских карт, а также предоставления возможности получения прибыли от инвестиций на интернет-платформах ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги. Ещё несколько граждан стали жертвами нечистых на руку лиц при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.