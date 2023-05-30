Скончался врач Псковского центра психиатрии и наркологии Анатолий Чечкин

11:16, 29 мая 2023, ПАИ

Врач – психиатр-нарколог Псковского центра психиатрии и наркологии Анатолий Чечкин скончался 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

«За многолетний стаж он помог множеству людей, всегда был отзывчивым и чутким, неравнодушным к чужим проблемам, протягивал руку помощи нуждающимся и поддерживал не только словом, но и делом. Пользовался среди коллег и пациентов заслуженным авторитетом и уважением. Коллектив центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Чечкина», – отметили коллеги Анатолия Чечкина.



Отпевание состоится 30 мая в 11:00 в церкви апостолов Петра и Павла в Пскове.

Отметим, Анатолий Чечкин окончил Пермский государственный медицинский университет имени Е. А. Вагнера и с 1986 года работал в наркологическом диспансере Псковской области. С 1990 года был назначен заведующим наркологическим отделением, проработал в этой должности 30 лет. За отличную работу награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и грамотами диспансера.