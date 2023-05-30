Итоги военно-спортивной игры «Зарница» подвели в Псковском районе

11:46, 29 мая 2023, ПАИ

Военно-спортивная игра «Зарница-2023» прошла в Псковском районе с 24 по 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Команды из Торошинской, Карамышевской, Писковской и Москвинской школ Псковского района показали свои навыки и умения в конкурсах по общей физической подготовке, в метании гранат, биатлоне, эстафете, разборке и сборке автомата, зарядке магазина, военизированном кроссе, интерактивной игре «Лазертаг», конкурсе смотра строя и песни.

«Основная цель этих мероприятий – показать учащимся, что профессия защитника Отечества становится приоритетной в нашем обществе», – отметили в администрации.

По итогам соревнований первое место заняла Торошинская школа, второе – Москвинская школа, третье – Писковская школа.