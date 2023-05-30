В Пскове определили победителей регионального этапа конкурса «Мастер года»

14:05, 29 мая 2023, ПАИ

Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций «Мастер года» состоялось 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

В 2023 году в Псковской области поступило 18 заявок от преподавателей СПО.

По итогам региональной комиссии лучшей среди коллег стала преподаватель Псковского политехнического колледжа Наталия Евдокимова. Второе призовое место комиссия конкурса присудила мастеру Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олесе Карецкой. Третье место занял сотрудник Локнянского сельскохозяйственного техникума Владимир Сорокин.

Финал конкурса состоится в Туле с 28 сентября по 2 октября 2023 года, где Псковскую область представит победитель регионального этапа Наталия Евдокимова.

Организаторами конкурса выступают Министерство просвещения РФ, государственный университет просвещения и общероссийский профсоюз образования.